عون: الحل بتطبيق بقية بنود الطائف

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وتلفت المصادر إلى أن فريقاً من مساعدي الجمهورية يعملون على هذا الأمر، وسيكون هناك تعاون وثيق بينهم وبين فريق الحكومة.وفي السياق نفسه، قرّرت حركة أمل التقدّم خطوة في هذا الاتجاه، حيث يعدّ المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل اقتراح قانون عاجل إلى مجلس النواب، يطلب الشروع فيه خطوات عملانية من أجل تشكيل الهيئة لإلغاء الطائفية السياسية، والشروع في الخطوات التطبيقية لإقامة مجلس للشيوخ، والاستعداد للانتقال في أسرع وقت إلى إلغاء الطائفية من الوظائف الرسمية وفي كل الفئات، تمهيداً للوصول إلى انتخابات شاملة خارج القيد الطائفي، والعمل على تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة بما يسمح للشباب بالمشاركة في تشكيل التشريعية التي تنبثق عنها كل السلطات الأخرى.وتحدّثت المصادر عن أن الحزب التقدمي الاشتراكي ينوي هو أيضاً، التعاون مع كتل نيابية من أجل التقدم بتعديلات في هذا الإطار، وهو ما يتقاطع مع مساعي سلام لتوفير مناخ محلي واسع يدعم فكرة تطبيق كل الإصلاحات التي وردت في الطائف.