بعد اتفاق وقف النار... "حزب الله" فَقدَ 115 هُم صفُّه القيادي الثالث

كتب بيرم في" النهار": بحسب معلومات من أكثر من على صلة بالوضع الميداني، فإن تمكن منذ وقف النار من تصفية أكثر من 115 قياديا عسكريا للحزب آخرهم خمسة، اثنان من الهرمل (شاهين وناصرالدين) وثلاثة من الجنوب أبرزهم حسن عزالدين.

ووفق المصادر عينها، فإن الحزب بهذه الخسائر المتتالية يكون قد فقد تقريباً في الأشهر الثلاثة التي تلت وقف النار، غالبية الصف القيادي العسكري الثالث عنده، بعدما فقد في حرب الأشهر الخمسة عشر غالبية الصفين والثاني من رأس الهرم القيادي.

ولدى المعنيين خشية حقيقة أن لن يوقف عمليات التصفية والاغتيال اليومية لهذه القيادة ما لم يتأكد من أنه أنجز هدفه المعلن منذ زمن، وهو تصفيته الكلية لهذه القيادة المخضرمة والمجربة والتي احتاجت إلى أوقات طويلة وجهود لتأهيلها لهذه الأدوار والمهمات، وما لم يتأكد من أن الحزب قد أوقف كل نشاطاته العسكرية أو تلك الصلة بها، سواء في جنوب الليطاني أو في شماله، امتدادا إلى المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا. ولم يعد خافياً أن الحزب يتبع إزاء تلك الضربات اليومية التي توجه اليه، نهجا يقوم على ركيزتين: الأولى عبارة عن رسالة يوجهها إلى قواعده فحواها أن عليها العض على الجراح، والصبر حتى يستعيد الحزب ما فقده من قوة ردع، وفي الانتظار يعلي الحزب خطابه المركز على دعوة الدولة إلى تحمل مسؤولياتها.

الثانية أن الحزب انطلق أخيرا إلى التحذير من أنه بات في وارد التحلل من موجبات وقف النار إذا ما تمادى في خرقه لهذا الاتفاق. لقد عبّر الوزير السابق محمود قماطي عن توجه الحزب هذا في موقف جديد أطلقه أخيرا، وورد فيه: "إن المقاومة لن ترضى باستمرار الانتهاكات"، لافتا إلى أنها لم تعد خروقا بقدر ما باتت استباحة كاملة للسيادة اللبنانية. وأضاف: "نحن نلتزم ما تعهدنا به حيال الاتفاق، ولكن إذا ما بقي العدو ماضيا في انتهاكه فسيأتي يوم ونصير في حل من هذا الاتفاق، لأنه عندها يكون قد سقط".

وإذ رفض قماطي تحديد سقف زمني لهذا الصبر، قال: "المؤكد أننا لن ننتظر إلى مدى بعيد، وخصوصا أن المقاومة موجودة وقادرة على القيام بدورها".