للرياضيين.. هكذا يمكنكم الحفاظ على نشاطكم خلال رمضان

يسعى العديد من محبي الرياضة، وخصوصًا أولئك الذين يمارسون تمارين الجيم، إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم خلال شهر رمضان المبارك . لكن، قد يشكل الصيام تحديًا لأولئك الذين يرغبون في مواصلة روتينهم الرياضي المعتاد، خاصةً مع الامتناع عن الطعام والشراب طوال النهار. لذلك، يصبح من الضروري اعتماد نمط إفطار صحي ومتوازن يساعد في تعزيز الأداء الرياضي والحفاظ على الطاقة والعضلات. فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
توضح أخصائية تغذية في حديثها لـ "لبنان 24" أن أولى خطوات الإفطار الصحي تكمن في تناول وجبة متوازنة تحتوي
على كل العناصر الغذائية الأساسية: البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، والخضروات. وتُعتبر هذه الوجبة غنية بالمغذيات التي تساهم في إعادة
بناء العضلات وتوفير الطاقة
اللازمة للجسم.
وتؤكد أهمية إعادة
ترطيب الجسم
بعد ساعات طويلة من الصيام، مشيرةً إلى ضرورة شرب كميات وافرة من الماء بين الإفطار والسحور. قائلة: "الماء ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، مما يعزز الأداء الرياضي ويساعد في تجنب التشنجات العضلية".
وفي الفترة بين الإفطار والسحور، نصحت بتناول وجبات خفيفة تجمع بين البروتينات والكربوهيدرات، مثل اللبن مع الفواكه، معتبرةً ان هذه الوجبات تساهم في تزويد الجسم
بالطاقة وتحسين عملية الهضم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة
طوال اليوم.
وبخصوص أفضل توقيت لممارسة التمارين الرياضية في رمضان، توضح أخصائية التغذية أنه "يُفضل التمرين بعد الإفطار، حيث يحصل الجسم
على الطاقة
اللازمة من الطعام. ويمكن الانتظار من ساعة إلى ساعتين بعد الإفطار لبدء التمرين، مما يسمح للجهاز الهضمي بالقيام بعملية الهضم بشكل مريح".
أما عن الحلويات الرمضانية، فقد أشارت إلى أن "الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن والشعور بالخمول. يمكن تناول كميات معتدلة من الحلويات مثل القطايف، لكن من الأفضل تحضيرها بطرق صحية، مثل تقليل السكر أو استخدام بدائل صحية."
أما السحور، فأكدت أنه "يعد الوجبة التي تحضر الجسم
ليوم صيام طويل، لذا يجب أن تكون متوازنة ومغذية. يُفضل تناول وجبات تحتوي
على الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والخبز الأسمر، إلى جانب البروتينات مثل البيض أو اللبن والدهون الصحية. يُستحسن تجنب الوجبات المالحة والمقلية التي قد تتسبب في الشعور بالعطش خلال النهار."
وختمت بضرورة الاهتمام بالراحة والنوم الجيد إلى جانب التغذية. فالرياضيون يحتاجون إلى النوم الكافي لتجديد طاقتهم ودعم تعافي العضلات بعد التمرين.