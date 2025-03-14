حملة منظمة على جنبلاط

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اكدت مصادر مطلعة ان هناك حملة شبه منظمة يتعرض لها وليد من قبل عدد من الناشطين والاعلاميين وبعضهم يقيم خارج .واشارت المصادر إلى ان "الاشتراكي" يرى بالتصويب على في هذه المرحلة محاولة فعلية لضرب الدرزية الوحيدة القادرة على مواجهة المشروع الاسرائيلي في الطائفة الدرزية.وتعتقد المصادر ان جزءا اساسيا ممن يقومون بهذه الحملة هم من الدروز لقدرتهم على "كسر المحرمات" التي كانت قائمة سياسيا واعلاميا من خلال تعاطي الدروز مع ..