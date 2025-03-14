انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، حيث شهد انخفاضا في سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 22000 لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 18000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة .- بنزين 95 أوكتان: 1397.000 .- بنزين 98 أوكتان: 1437.000 .- المازوت: 1332.000 .-قارورة الغاز: 1,106,000 .