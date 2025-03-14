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لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
14-03-2025 | 03:16
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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، حيث شهد انخفاضا في سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 22000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 18000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
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وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:

- بنزين 95 أوكتان: 1397.000 ليرة.

- بنزين 98 أوكتان: 1437.000 ليرة.

- المازوت: 1332.000 ليرة.

-قارورة الغاز: 1,106,000 ليرة.
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