Advertisement

لبنان

كتل هوائية دافئة تضرب لبنان.. الطقس مستقر والحرارة إلى ارتفاع كبير

Lebanon 24
14-03-2025 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1333133-638775452251194975.png
Doc-P-1333133-638775452251194975.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل ودون تعديل على الجبال ، ورياح ناشطة احيانا.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس مستقر تحت تأثير كتل هوائية دافئة مصدرها شمال أفريقيا تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ويستمر تأثير ها حتى مساء الثلاثاء حيث يتحول تدريجيا إلى متقلب مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار : بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  

غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى طقس صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

السبت:  

صاف إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل ودون تعديل على الجبال ، ورياح ناشطة احيانا.

الأحد:  

قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الإثنين:  

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و رياح ناشطة احيانا بخاصة في المناطق الشمالية.


-الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 26 درجة ، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 25 و 50 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,49

-ساعة غروب الشمس: 17,45
مواضيع ذات صلة
الطقس مستقر حتى يوم الأحد.. ماذا سيحدث بعدها؟
lebanon 24
14/03/2025 12:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الدويهي: كتلة "تحالف التغيير" قررت منح الحكومة الثقة بمسؤولية كبيرة وبحذر كبير
lebanon 24
14/03/2025 12:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: هناك انقسام داخل لبنان وحالة قهر عند جزء كبير من الناس
lebanon 24
14/03/2025 12:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: لبنان خرج من زلزال كبير فلبنان مدمر ولدينا آلاف الشهداء وسط بلد يواجه الإفلاس
lebanon 24
14/03/2025 12:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:07 | 2025-03-14
05:30 | 2025-03-14
06:40 | 2025-03-14
06:31 | 2025-03-14
06:25 | 2025-03-14
06:22 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24