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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على قطيع ماشية

Lebanon 24
14-03-2025 | 06:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوات العدوّ الإسرائيليّ أطلقت من تلة الحمامص النار على قطيع ماشية عند الأطراف الغربية لبلدة الوزاني، على مقربة من حاجز للجيش، وقتلت عدداً من رؤوس الغنم والماعز.
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