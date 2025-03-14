العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على قطيع ماشية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوات العدوّ الإسرائيليّ أطلقت من تلة الحمامص النار على قطيع ماشية عند الغربية لبلدة الوزاني، على مقربة من حاجز للجيش، وقتلت عدداً من رؤوس الغنم والماعز.

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