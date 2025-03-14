Advertisement

لبنان

قبلان: البلد يعيش في قعر الأزمات وإمكان النهوض به من دون تضامن وتعاون وطني أمر صعب

Lebanon 24
14-03-2025 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1333217-638775530145480825.png
Doc-P-1333217-638775530145480825.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى المفتي الجعفري الممتاز  الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، حذر فيها من "أن البلد يعيش في قعر الأزمات، وإمكانية النهوض به دون تضامن وتعاون وطني أمر صعب مستصعب، وميثاقية البرامج أهميتها كميثاقية الدستور، والأولويات السيادية والاجتماعية رأس مصالح لبنان".
Advertisement

وقال:" أما والآن قد أكملت السلطة - كقوة وطنية - عدّتها، فالمطلوب العمل دون كلل وملل، والحكومة في هذا المجال مطالبة بتأكيد قدرتها العملية على إدارة الملفات الساخنة وحلِّها، كملف إعادة الإعمار وهيكلة المصارف وملف الأمن والاستشفاء والتغطية الاجتماعية والتعليم وفرص العمل وحماية الأسواق واليد العاملة اللبنانية. كذلك من أهم واجباتها ضرب أوكار الجريمة وملاحقة العصابات بشدة". 

تابع:"أما المحنة السيادية للحكومة فهي اليوم على الحافّة الأمامية، فلا شيء أهم من وضع حدّ للعربدة الإسرائيلية على الحدود، والترويكا الأميركية لإدارة البلد خطيرة ولا ثقة بها، واللعبة الدولية لا تريد راحة لبنان، وأوروبا شريكة واشنطن باستنزاف لبنان وتطويقه، والمصلحة الوطنية لا تقبل الفرز السياسي، وبعض الرؤوس الحامية في الحكومة تتصرّف بخلفية حزبية مقيتة، تتعارض بشدة مع مواقعها الوطنية".


وشدّد على أن "أرض الواقع ينتظر الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، بخاصة أن أدواتها في مختلف القطاعات جاهزة، وحساب الخزينة التابع للدولة اللبنانية بالمصرف المركزي كذلك جيّد، ولذلك يمكن للحكومة القيام بالكثير واللحظة لإعادة توظيف لبنان بالقوّة المحليّة والإقليمية".


واعتبر ان "الاحتلالات والغارات التي يقوم بها كيان العدو في سوريا كارثة سيادية ونكبة إقليمية، ومن هنا من دون مصالحة إيرانية سعودية تركية ستبقى المنطقة ميداناً للعربدة والإرهاب الإسرائيلي".


وختم مؤكدا  أن "ما يجري في الشرق الأوسط مشروع أميركي خطير، سيطال بنية كل دول الشرق الأوسط، والحلّ بتسوية واتفاق إيراني وسعودي وتركي، ودون تفاهمات وتوافقات شرقنا الأوسط من خراب إلى خراب".

 
مواضيع ذات صلة
منيمنة: لا بأس من حوار وطني لتحصين أمننا الوطني باستراتيجية تفعل كافة أدواتنا السياسية والدبلوماسية وغيرها
lebanon 24
14/03/2025 15:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الياس بو صعب: أجدد مطلبي بدعوة الجميع إلى حوار وطني حقيقي ومصارحة ومصالحة
lebanon 24
14/03/2025 15:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: السوريون أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم عبر حوار وطني واسع
lebanon 24
14/03/2025 15:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان لرئيس الجمهورية : نعوّل وطنياً عليك ويمكنك أن تكون رمزاً في عالم العائلة الوطنية
lebanon 24
14/03/2025 15:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:07 | 2025-03-14
08:52 | 2025-03-14
08:45 | 2025-03-14
08:42 | 2025-03-14
08:14 | 2025-03-14
08:04 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24