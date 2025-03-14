الحجار عرض الاوضاع مع حمدان ومنيمنة

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استقبل والبلديات أحمد الحجار فراس حمدان في مكتبه، حيث بحثا الأوضاع والشؤون المناطقية. كما التقى منيمنة لمناقشة آخر المستجدات، ما يتعلق بشؤون العاصمة بيروت.كما استقبل الحجار المدعي العام المالي ، واستمع إلى مطالب وشؤونهم من الاتحاد العمالي العام الأسمر ووفد من الاتحاد.