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لبنان

الحجار عرض الاوضاع مع حمدان ومنيمنة

Lebanon 24
14-03-2025 | 09:46
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار النائب فراس حمدان في مكتبه، حيث بحثا الأوضاع العامة والشؤون المناطقية. كما التقى النائب إبراهيم منيمنة لمناقشة آخر المستجدات، خاصة ما يتعلق بشؤون العاصمة بيروت.  
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كما استقبل الحجار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، واستمع إلى مطالب العمال وشؤونهم من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفد من الاتحاد.
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