22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعرّض أحد المحامين للضرب المبرح... إليكم ما حصل معه في موقف سيارات
Lebanon 24
14-03-2025
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض المحامي
عدنان
بكراكي للإعتداء،
منتصف
ليل أمس، بعدما ركن سيارته للصعود إلى منزله في منطقة الضم والفرز.
Advertisement
وفي التفاصيل، باغت 3 أشخاص المحامي في
موقف
السيارات
، وأسقطوه أرضاً وانهالوا
عليه
بالضرب المبرح على رأسه.
وتمّ نقل بكراكي إلى
مستشفى
النيني لتلقي العلاج، حيث لا يزال يخضع للمراقبة الطبية.
وقد باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد هويّة الفاعلين.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الموريتاني: بشاعة ما تعرض له سكان غزة يستوجب مضاعفة جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
الرئيس الموريتاني: بشاعة ما تعرض له سكان غزة يستوجب مضاعفة جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار
14/03/2025 20:50:17
14/03/2025 20:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: موقف الإدارة الأميركية السابقة لم يكن عقلانيا وهو ما يؤكده ترامب
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: موقف الإدارة الأميركية السابقة لم يكن عقلانيا وهو ما يؤكده ترامب
14/03/2025 20:50:17
14/03/2025 20:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: ما تعرّض له المعتصمون على طريق المطار "اعتداء غير مبرر"
Lebanon 24
فضل الله: ما تعرّض له المعتصمون على طريق المطار "اعتداء غير مبرر"
14/03/2025 20:50:17
14/03/2025 20:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران: لن نقبل تجربة الإهانة التي تعرض لها زيلينسكي
Lebanon 24
طهران: لن نقبل تجربة الإهانة التي تعرض لها زيلينسكي
14/03/2025 20:50:17
14/03/2025 20:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو جديد طريف لوليد فياض.. هكذا ظهر وسط الشارع
Lebanon 24
فيديو جديد طريف لوليد فياض.. هكذا ظهر وسط الشارع
14:38 | 2025-03-14
14/03/2025 02:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مراد يدعو إلى تحرك عربي ودولي لردع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان!
Lebanon 24
مراد يدعو إلى تحرك عربي ودولي لردع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان!
14:28 | 2025-03-14
14/03/2025 02:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في البقاع.. قذائف من سوريا تسقط في لبنان
Lebanon 24
توتر في البقاع.. قذائف من سوريا تسقط في لبنان
14:22 | 2025-03-14
14/03/2025 02:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات "ماراتون بيروت"
Lebanon 24
وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات "ماراتون بيروت"
14:20 | 2025-03-14
14/03/2025 02:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم في لبنان يواجه "الجوع".. "لقمة رمضان" لا تتوفر بسهولة
Lebanon 24
مخيم في لبنان يواجه "الجوع".. "لقمة رمضان" لا تتوفر بسهولة
14:07 | 2025-03-14
14/03/2025 02:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
02:24 | 2025-03-14
14/03/2025 02:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
02:46 | 2025-03-14
14/03/2025 02:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
05:15 | 2025-03-14
14/03/2025 05:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
Lebanon 24
بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
03:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
07:26 | 2025-03-14
14/03/2025 07:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:38 | 2025-03-14
فيديو جديد طريف لوليد فياض.. هكذا ظهر وسط الشارع
14:28 | 2025-03-14
مراد يدعو إلى تحرك عربي ودولي لردع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان!
14:22 | 2025-03-14
توتر في البقاع.. قذائف من سوريا تسقط في لبنان
14:20 | 2025-03-14
وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات "ماراتون بيروت"
14:07 | 2025-03-14
مخيم في لبنان يواجه "الجوع".. "لقمة رمضان" لا تتوفر بسهولة
13:36 | 2025-03-14
تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة
فيديو
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
14/03/2025 20:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
14/03/2025 20:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
14/03/2025 20:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24