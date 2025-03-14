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لبنان

تعرّض أحد المحامين للضرب المبرح... إليكم ما حصل معه في موقف سيارات

Lebanon 24
14-03-2025 | 09:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض المحامي عدنان بكراكي للإعتداء، منتصف ليل أمس، بعدما ركن سيارته للصعود إلى منزله في منطقة الضم والفرز.
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وفي التفاصيل، باغت 3 أشخاص المحامي في موقف السيارات، وأسقطوه أرضاً وانهالوا عليه بالضرب المبرح على رأسه.
وتمّ نقل بكراكي إلى مستشفى النيني لتلقي العلاج، حيث لا يزال يخضع للمراقبة الطبية.
وقد باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد هويّة الفاعلين.
 
 
 
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