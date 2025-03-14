تعرّض أحد المحامين للضرب المبرح... إليكم ما حصل معه في موقف سيارات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض المحامي بكراكي للإعتداء، ليل أمس، بعدما ركن سيارته للصعود إلى منزله في منطقة الضم والفرز.

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وفي التفاصيل، باغت 3 أشخاص المحامي في ، وأسقطوه أرضاً وانهالوا بالضرب المبرح على رأسه.

وتمّ نقل بكراكي إلى النيني لتلقي العلاج، حيث لا يزال يخضع للمراقبة الطبية.

وقد باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد هويّة الفاعلين.