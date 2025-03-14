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لبنان

نعمت عون للمغتربين: أنتم عمود لبنان ونريدكم شركاء في إعادة الإعمار

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:04
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أكدت اللبنانية الأولى نعمت عون، خلال لقائها الجالية اللبنانية في نيويورك، أن المغتربين ليسوا مجرد جزء من تاريخ لبنان، بل يشكلون العمود الفقري لحاضره ومستقبله. وشددت على أن لبنان يقف اليوم عند مفترق طرق، حيث تتطلب المرحلة الحالية الوحدة وإعادة الإعمار لوطن لا يضطر فيه أبناؤه إلى الهجرة لتحقيق النجاح.
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ودعت عون المغتربين إلى الإيمان بلبنان والعمل على دعمه وتعزيزه، مؤكدة أن مساهماتهم كانت ولا تزال أساسية في مساعدة الوطن خلال الأزمات. وقالت: "لا أطلب منكم فقط أن تتذكروا لبنان، بل أن تؤمنوا به، وأن نعيد بناءه معًا ليكون بلدًا لا يغادره أبناؤه الأذكى والأفضل، بل يعودون إليه".

وختمت بدعوة اللبنانيين إلى الاستثمار في وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره، مؤكدة أن تحقيق الإنجازات يجب أن يكون في لبنان ومن أجله.
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