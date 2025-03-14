نعمت عون للمغتربين: أنتم عمود لبنان ونريدكم شركاء في إعادة الإعمار

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أكدت اللبنانية نعمت عون، خلال لقائها الجالية اللبنانية في ، أن المغتربين ليسوا مجرد جزء من تاريخ ، بل يشكلون العمود الفقري لحاضره ومستقبله. وشددت على أن يقف اليوم عند مفترق طرق، حيث تتطلب المرحلة الحالية الوحدة وإعادة الإعمار لوطن لا يضطر فيه أبناؤه إلى لتحقيق النجاح.ودعت عون المغتربين إلى الإيمان بلبنان والعمل على دعمه وتعزيزه، مؤكدة أن مساهماتهم كانت ولا تزال أساسية في مساعدة خلال الأزمات. وقالت: "لا أطلب منكم فقط أن تتذكروا ، بل أن تؤمنوا به، وأن نعيد بناءه معًا ليكون بلدًا لا يغادره أبناؤه الأذكى والأفضل، بل يعودون إليه".وختمت بدعوة اللبنانيين إلى الاستثمار في وطنهم والمساهمة في إعماره، مؤكدة أن تحقيق الإنجازات يجب أن يكون في ومن أجله.