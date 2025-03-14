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لبنان

اجتماع موسع لإعادة الحياة إلى وسط بيروت قبل نهاية الشهر

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:24
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عُقد اجتماع موسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بدعوة من رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، وبمشاركة محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، إضافةً إلى ممثلين عن "سوليدير" وعدد من الفعاليات الاقتصادية.  
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تناول الاجتماع سبل إعادة الحياة إلى وسط بيروت بعد إزالة الحواجز وفتح المنطقة أمام الجميع. وأكد شقير أن الظروف باتت مواتية لإنعاش الوسط التجاري، داعياً المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن الصيف القادم سيشهد عودة الحركة كما كانت قبل 2005.  

من جهته، شدد المحافظ عبود على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى دعم السلطات المحلية لأي مبادرات تنموية. كما كشف عن رسالة من رئيس مجلس النواب نبيه بري تدعو لإعادة الحياة إلى وسط بيروت والمناطق المحيطة بمجلس النواب.  

واتفق المشاركون على تنفيذ سلسلة إجراءات فورية، تشمل إنارة ساحة النجمة والشوارع المحيطة، وتأهيل الأرصفة والجدران، بالتعاون بين الهيئات الاقتصادية ومحافظة وبلدية بيروت، والـMTV، و"سوليدير"، وشركة SMS، على أن يُنجز المشروع قبل نهاية الشهر الجاري.
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