عراكٌ قبل الإفطار في طرابلس.. والسبب "مفاجئ"!

وقع إشكال كبير بين عددٍ من الشبان في منطقة - قبل موعد الإفطار، اليوم ، وقد تطوّر إلى عراكٍ وتضارب بالأيدي من دون تسجيل إصابات.

Advertisement

وعلى الأثر، عمد مواطنون إلى وتطويق وإنهائه، وتبين أن سبب الإشكال هو زجاجة من الخرنوب.