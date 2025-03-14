Advertisement

لبنان

عراكٌ قبل الإفطار في طرابلس.. والسبب "مفاجئ"!

Lebanon 24
14-03-2025 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1333348-638775751782670067.PNG
Doc-P-1333348-638775751782670067.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال كبير بين عددٍ من الشبان في منطقة الرفاعية - طرابلس قبل موعد الإفطار، اليوم الجمعة، وقد تطوّر إلى عراكٍ وتضارب بالأيدي من دون تسجيل إصابات.
Advertisement
 
وعلى الأثر، عمد مواطنون إلى التدخل وتطويق الخلاف وإنهائه، وتبين أن سبب الإشكال هو زجاجة من الخرنوب.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
15/03/2025 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"إكس" تتيح توجيه أسئلة إلى روبوت الدردشة "غروك"
lebanon 24
15/03/2025 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إلهام شاهين ترد على انتقاد "اعتماد" في "سيد الناس"
lebanon 24
15/03/2025 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
lebanon 24
15/03/2025 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:57 | 2025-03-14
17:56 | 2025-03-14
17:33 | 2025-03-14
17:33 | 2025-03-14
16:46 | 2025-03-14
16:29 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24