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لبنان

وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات "ماراتون بيروت"

Lebanon 24
14-03-2025 | 14:20
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 استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه بالوزارة رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل ونائبها العميد المتقاعد حسان رستم.
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وهنأت الخليل الوزير حيدر وأشادت بسيرته الذاتية وبتجربته الغنية في المجال الميداني. وعبرت عن تمنياتها بالنجاح في مهمته ورعايته للطبقة العاملة في لبنان.

وعرضت للتحضيرات التي تقوم بها الجمعية لسباق ماراتون بيروت الدولي الـ 20 المقرر الخميس في الأول من أيار المقبل.

ورحب الوزير حيدر بالخليل ورستم وأشاد بما تقوم به الجمعية. واتصل برئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر مبلغا اياه بإقامة السباق في اليوم العالمي لعيد العمال.
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