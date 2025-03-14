وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات "ماراتون بيروت"

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وهنأت الوزير حيدر وأشادت بسيرته الذاتية وبتجربته الغنية في المجال الميداني. وعبرت عن تمنياتها بالنجاح في مهمته ورعايته للطبقة العاملة في .وعرضت للتحضيرات التي تقوم بها لسباق ماراتون بيروت الدولي الـ 20 الخميس في من أيار المقبل.ورحب الوزير حيدر بالخليل ورستم وأشاد بما تقوم به . واتصل برئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور الاسمر مبلغا اياه بإقامة السباق في اليوم العالمي لعيد .