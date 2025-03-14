ماذا قال مصدر أميركي عن لبنان والتطبيع؟ معلومات جديدة

ذكرت "الجديد"، اليوم ، أن التقارير المُبالغ بها حول تطبيع بين لبنان وإسرائيل تكادُ تعيق مفاوضات قبل البدء بها.

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ونقلت "الجديد" عن أميركيّ قوله إن "محادثات التطبيع سابقة لأوانها"، مشيراً إلى أن "أمن هو الأولوية الرئيسية في الراهن إضافة إلى إخلاء لبنان من سلاح وتطهير الإدارات من المسؤولين الفاسدين".

بدوره، قال سياسيّ إنَّ "الكلام عن تطبيع مع اسرائيل كاد أن يُفجّر المفاوضات قبل الدفعة من الأسرى"، موضحاً أنَّ "موقف لبنان من مسألة التطبيع ثابت وغير قابل للمساومة".

كذلك، "الجديد" إنَّ "اللجان الـ3 تحدثت عنها المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس من أجل استكمال الدبلوماسي، ستتشكل بين عسكريين ومدنيين تقنيين بحسب عنوان البحث".