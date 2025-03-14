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لبنان

ماذا قال مصدر أميركي عن لبنان والتطبيع؟ معلومات جديدة

Lebanon 24
14-03-2025 | 14:49
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أن التقارير المُبالغ بها حول تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل تكادُ تعيق مفاوضات الحدود قبل البدء بها.
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ونقلت قناة "الجديد" عن مصدر أميركيّ قوله إن "محادثات التطبيع سابقة لأوانها"، مشيراً إلى أن "أمن الحدود هو الأولوية الرئيسية في الوقت الراهن إضافة إلى إخلاء لبنان من سلاح حزب الله وتطهير الإدارات من المسؤولين الفاسدين". 
 
بدوره، قال مصدر سياسيّ إنَّ "الكلام عن تطبيع العلاقات مع اسرائيل كاد أن يُفجّر المفاوضات قبل تسليم الدفعة الأولى من الأسرى"، موضحاً أنَّ "موقف لبنان من مسألة التطبيع ثابت وغير قابل للمساومة".
 
كذلك، قالت "الجديد" إنَّ "اللجان الـ3 تحدثت عنها المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس من أجل استكمال العمل الدبلوماسي، ستتشكل بين عسكريين ومدنيين تقنيين بحسب عنوان البحث".

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