بعد اشتعال مكب نفايات في هذه البلدة.. البلدية توضح

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أضافت: "من أجل معالجة الحريق، استعنا بالدفاع المدني لإخماده، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، وسنعمل غدا على طمره بالتراب لمنع استمرار وصول الهواء وتفاعل المتشكل نتيجة التخمر، فهذا هو الحل الممكن الذي ستعمل عليه كإجراء موقت إلى حين إيجاد حل آخر أكثر فعالية وديمومة، حفاظا على سلامة والمواطنين من الدخان المنتشر".