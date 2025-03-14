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لبنان

بعد اشتعال مكب نفايات في هذه البلدة.. البلدية توضح

Lebanon 24
14-03-2025 | 15:02
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 أوضحت بلدية البرج الشمالي في بيان، أن "مكب النفايات اشتعل لأسباب ما زالت مجهولة"، وقالت: "نحن أمام احتمالين، إما أدت إلى اشتعال الحريق، الحرارة الشديدة التي ضربت لبنان هذا اليوم في ظل وجود غازات محتقنة، وإما هناك فاعل أقدم على إشعاله".
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أضافت: "من أجل معالجة الحريق، استعنا بالدفاع المدني لإخماده، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، وسنعمل غدا على طمره بالتراب لمنع استمرار وصول الهواء وتفاعل الغاز المتشكل نتيجة التخمر، فهذا هو الحل الممكن الذي ستعمل عليه البلدية كإجراء موقت إلى حين إيجاد حل آخر أكثر فعالية وديمومة، حفاظا على سلامة البيئة والمواطنين من آثار الدخان المنتشر".
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