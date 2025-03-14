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لبنان
بعد إطلاق قذائف.. سوريا تغلق المعابر غير الشرعية شرق الهرمل
Lebanon 24
14-03-2025
|
17:33
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أقفلت قوات حرس
الحدود
السورية
جميع
المعابر غير الشرعية المقابلة لبلدة المشرفة شرق
مدينة
الهرمل
على خلفية إطلاق نار وقذائف "B7" باتجاهها، وذلك دون تسجيل أي إصابات.
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وعلى الفور، إتخذ
الجيش اللبناني
جميع
الاجراءات الميدانية.
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