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لبنان

بعد إطلاق قذائف.. سوريا تغلق المعابر غير الشرعية شرق الهرمل

Lebanon 24
14-03-2025 | 17:33
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أقفلت قوات حرس الحدود السورية جميع المعابر غير الشرعية المقابلة لبلدة المشرفة شرق مدينة الهرمل على خلفية إطلاق نار وقذائف "B7" باتجاهها، وذلك دون تسجيل أي إصابات.
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وعلى الفور، إتخذ الجيش اللبناني جميع الاجراءات الميدانية.
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