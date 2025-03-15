بعد أحداث سوريا.. وزير الزراعة يكشف عن تأثر الصادرات

Advertisement

هاني في حديث عبر "إذاعة لبنان"، أنّه "نعمل على ملء الشواغر في وزارة الزراعة بما يشمل ايضاً مواقع الفئتين الثانية والثالثة وفق الآلية التي سيلتزم بها مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "الإتفاقيات المزمع عقدها مع السعودية والتي تخص الجانب الزراعي موجودة وتم تحديثها وتشمل تبادل المحاصيل الزراعية ثم انفتاح السوق السعودي امام المنتجات اللبنانية والتعاون في مجالات التحريج وحماية الغابات وتنظيم أسواق الجملة والمعايير العالية على المحاصيل للزراعية التي اتبعها لكي تفتح كل الاسواق امام صادراته الزراعية".واضاف: "الصادرات الزراعية اللبنانية تأثرت بأحداث ولكن حالياً الأمور سلكت مسار الحلحلة وبضائعنا تمر عبر الى الاردن والعراق، وبدأنا التواصل مع وزراء الزراعة وسنوقع اتفاقية رباعية بين وسوربا والاردن والعراق لاعادة النظر بالروزنامة الزراعية والحاجات كما التعاون مع الجانب المصري، ولا سيما في موضوع تصدير البطاطا والجانب الاردني مهتم باستيراد اللحوم من لبنان"، لافتا الى اننا "سنزور وكل الدول لأجل ونعمل على تكبير حجم محاصيلنا الزراعية وصادراتنا. وستتفقد فرق ميدانية من وزارة الزراعة مؤلفة من نحو ٨٠ شخصاً بدءا من الاسبوع المقبل القرى ال٣٥٠ المتضررة من العدوان الاسرائيلي لتأكيد المعلومات الموجودة حول الاضرار وسندعم المزارعين عبر برامج جاهزة وممولة خارجياً لانقاذ الموسم الزراعي على امل تلقي التمويل الكافي لاحقاً لترميم البنى التحتية وشبكات الري وغيرها".وختم وزير الزراعة: "سنطلق الخميس المقبل مع وزارة الاعلام البرنامج الارشادي الوطني الرسمي، لنصح المزارعين وتوجيههم ومساعدتهم على مواجهة التحديات وسنطوّر أساليب للتكيّف مع التغيّر المناخي".