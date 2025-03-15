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لبنان

سرق دراجة وأطلق النار على العناصر.. "الأمن" يوقفه وهذا ما ضُبط بحوزته

Lebanon 24
15-03-2025 | 07:52
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة- البلاغ التالي:
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في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية.

الساعة 21.30 من تاريخ 12-3-2025 وأثناء قيام عناصر فصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي بمهمّة حاجز أمنيّ يرأسه آمر الفصيلة، عند مستديرة الكفاءات، اشتبهوا بشخصَين على متن درّاجتَين آليّتَين يجرّان درّاجة ثالثة.

ولدى محاولة العناصر توقيفهما، لاذا بالفرار، فتمّت مطاردتهما، وبوصولهما إلى محيط مركز المعاينة الميكانيكية – الجاموس، عمَدا إلى إطلاق النار باتّجاه العناصر الذين ردّوا بالمثل، ولم يُصب أحد بأذى.

تمّ توقيف أحدهما، ويدعى:

ب. ق. (من مواليد عام 1995 – لبناني)

كما تمّ ضبط درّاجتَين نوع N MAX  فيما لا يزال البحث جاريًا لتوقيف الشخص الثاني.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
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