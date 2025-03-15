سرق دراجة وأطلق النار على العناصر.. "الأمن" يوقفه وهذا ما ضُبط بحوزته

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في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف اللبنانية.الساعة 21.30 من تاريخ 12-3-2025 وأثناء قيام عناصر فصيلة الحدث في الدرك الإقليمي بمهمّة حاجز أمنيّ يرأسه آمر الفصيلة، عند مستديرة الكفاءات، اشتبهوا بشخصَين على متن درّاجتَين آليّتَين يجرّان درّاجة ثالثة.ولدى محاولة العناصر توقيفهما، لاذا بالفرار، فتمّت مطاردتهما، وبوصولهما إلى محيط المعاينة الميكانيكية – الجاموس، عمَدا إلى إطلاق النار باتّجاه العناصر ردّوا بالمثل، ولم يُصب أحد بأذى.تمّ توقيف أحدهما، ويدعى:ب. ق. (من مواليد عام 1995 – لبناني)كما تمّ ضبط درّاجتَين نوع N MAX فيما لا يزال البحث جاريًا لتوقيف الشخص الثاني.التحقيق جارٍ بإشراف المختصّ.