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لبنان
الكشف عن هوية المستهدف بغارة برج الملوك... هذه صورته
Lebanon 24
15-03-2025
|
10:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المستهدف في غارة برج
الملوك
هو محمد
علي
خليل
داوود شيت.
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وكانت المعلومات قد أفادت بأن العدو
الإسرائيلي
استهدف بواسطة طائرة مسيرة، سيارة مدنية في بلدة برج
الملوك
- جنوبلبنان.
وأعلن الدفاع المدني في
جنوب
لبنان
عن استشهاد شخصين في الغارة.
وبحسب مندوبة "لبنان 24"، السيارة المستهدفة مقابل
كنيسة
بلدة برج
الملوك
، من نوع رابيد، أبيض اللون.
في السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن
مصدر
أمني قوله إن "الهجوم في جنوبلبنان استهدف عناصر من حزب الله".
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