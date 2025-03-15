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لبنان

الكشف عن هوية المستهدف بغارة برج الملوك... هذه صورته

Lebanon 24
15-03-2025 | 10:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المستهدف في غارة برج الملوك هو محمد علي خليل داوود شيت.
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وكانت المعلومات قد أفادت بأن العدو الإسرائيلي استهدف بواسطة طائرة مسيرة، سيارة مدنية في بلدة برج الملوك - جنوبلبنان.

وأعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن استشهاد شخصين في الغارة.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، السيارة المستهدفة مقابل كنيسة بلدة برج الملوك، من نوع رابيد، أبيض اللون.

في السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن "الهجوم في جنوبلبنان استهدف عناصر من حزب الله".
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