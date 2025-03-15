الكشف عن هوية المستهدف بغارة برج الملوك... هذه صورته

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المستهدف في غارة برج هو محمد داوود شيت.

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وكانت المعلومات قد أفادت بأن العدو استهدف بواسطة طائرة مسيرة، سيارة مدنية في بلدة برج - جنوبلبنان.



وأعلن الدفاع المدني في عن استشهاد شخصين في الغارة.



وبحسب مندوبة "لبنان 24"، السيارة المستهدفة مقابل بلدة برج ، من نوع رابيد، أبيض اللون.



في السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أمني قوله إن "الهجوم في جنوبلبنان استهدف عناصر من حزب الله".