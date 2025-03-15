يحيى زار مركز صندوق الزكاة في عكار: هذه المؤسسة باتت ملجأً للناس

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وأعرب يحيى عن تقديره ل"هذه التي باتت ملجأً للناس واصبحت في صدارة المؤسسات الانسانية بفضل الله وبفضل الجهود المبذولة من اللجنة والفريق الاداري"، منوها ب"الثقة التي ارستها بوجود سماحة مفتي عكار الشيخ زيد زكريا على رأس المؤسسات الاسلامية في عكار".وقد شكر رئيس الصندوق باسم اللجنة وكل العاملين يحيى وشقيقه رجل الاعمال الحاج مصطفى ابو علاء على تبرعهما للصندوق"، سائلاً الله "ان يتقبل منهما تبرعهما الذي من خلاله يستمر نشاط الصندوق في التخفيف عن الحالات الصعبة على مدار العام لا سميا في المجال الاستشفائي والاجتماعي".