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لبنان

يحيى زار مركز صندوق الزكاة في عكار: هذه المؤسسة باتت ملجأً للناس

Lebanon 24
15-03-2025 | 10:55
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 زار النائب محمد يحيى مركز صندوق الزكاة في عكار، حيث كان في استقباله رئيس الصندوق أسامة الزعبي وثلة من الاعضاء. وتم اطلاعه على عدد الملفات التي تتلقاها ادارة الصندوق كل يوم وفي مقدمها طلبات المساعدات الاستشفائية، إضافة الى الملفات الاجتماعية وكفالات الايتام. 
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وأعرب يحيى عن تقديره ل"هذه المؤسسة التي باتت ملجأً للناس واصبحت في صدارة المؤسسات الانسانية بفضل الله وبفضل الجهود المبذولة من اللجنة والفريق الاداري"، منوها ب"الثقة التي ارستها بوجود سماحة مفتي عكار الشيخ زيد زكريا على رأس المؤسسات الاسلامية الرسمية في عكار".

وقد شكر رئيس الصندوق  باسم اعضاء اللجنة وكل العاملين النائب يحيى وشقيقه رجل الاعمال الحاج مصطفى ابو علاء على تبرعهما للصندوق"، سائلاً الله "ان يتقبل منهما تبرعهما الذي  من خلاله يستمر نشاط الصندوق في التخفيف عن الحالات الصعبة على مدار العام لا سميا في المجال الاستشفائي والاجتماعي".

 
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