Advertisement

لبنان

في جولة سياحية.. ستة سفراء أوروبيين وعرب يزورون طرابلس

Lebanon 24
15-03-2025 | 11:47
A-
A+

Doc-P-1333720-638776578377335543.jpg
Doc-P-1333720-638776578377335543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نظمت اللجنة الثقافية في بلدية طرابلس بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF، جولة سياحية في أسواق طرابلس القديمة لإكتشاف كنوز المدينة وتاريخها، وذلك لمناسبة شهر الفرنكوفونية. 
Advertisement

بدأ النشاط في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، قصر نوفل سابقا، بحضور ستة سفراء من دول هي: فرنسا، بلجيكا، كندا، سويسرا، تونس، وأرمينيا. إضافة إلى المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF جان نويل باليو وممثل الجمعية العالمية للفرنكوفونية OIF ليفون أميرجانيان. 

كما حضر عمداء ومدراء معظم الجامعات العاملة في الشمال (اللبنانية، البلمند، اليسوعية، العربية، اللبنانية الفرنسية) وعدد من الطلاب والناشطين في المجتمع المدني. 

بعد النشيد الوطني، رحب مدير المركز الرقمي الفرنكوفوني الدكتور زياد نجا، بالحضور متحدثاً عن الأنشطة الفرنكوفونية التي يتم تنظيمها في طرابلس ولبنان، ثم تحدث باليو عن ال AUF وأميرجانيان عن ال OIF، تلتها كلمة السفير الفرنسي إيرفي ماغرو بإسم سفراء الدول الفرنكوفونية الحاضرين، تحدث فيها عن "علاقات طرابلس التاريخية بفرنسا ودعمها والتغيير الإيجابي الحاصل في لبنان والمنطقة"، مشددا على" الوقوف إلى جانب المدينة ودعمها في هذه المرحلة". 

ثم رحب رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق بالحضور، وتحدث عن "قيم رمضان وتحول المدينة في هذا الشهر الفضيل، وعن تاريخ طرابلس، ودورها الريادي والحضاري وما تملكه من مقدرات ومرافق قادرة على تحسين الإقتصاد اللبناني ككل، وتحدث عن "تراجع دورها بعد الإستقلال والظلم اللاحق بالمدينة من قبل الدولة اللبنانية وسلطاتها". 

بعد عرض لتاريخ قصر نوفل، بدأت الجولة سيرا على الأقدام  بساحة التل، ومن هناك مشياً إلى الجامع المنصوري الكبير، وبعدها الأسواق القديمة، وخان الصابون ثم خان الخياطين، وحمام عزالدين، والختام بالقلعة، ودامت الجولة عدة ساعات، وبقي معظم السفراء كل هذا الوقت، وأبدوا سعادتهم في التجول في أزقة طرابلس القديمة وأسواقها التاريخية والتواصل مع الناس، وسمعوا الشرح التاريخي المفصّل للمعالم وعبروا عن إعجابهم ومحبتهم للمدينة. 

ثم غادر السفيران الفرنسي والأرمني، وأقيم إفطار رمضاني  في قصر نوفل على شرف الحاضرين. 

وعزف إبراهيم رجب على العود في ختام الإفطار ليضيف أجواء موسيقية شرقية هادئة أسعدت الحاضرين.
مواضيع ذات صلة
جولة للسفيرة الأميركية في طرابلس
lebanon 24
15/03/2025 19:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة التقى سفراء الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي
lebanon 24
15/03/2025 19:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل سفراء الولايات المتحدة ومصر والأردن والاتحاد الأوروبي
lebanon 24
15/03/2025 19:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة في جولة على مستشفيات الجنوب: أؤكد الالتزام بإعادة الإعمار
lebanon 24
15/03/2025 19:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-03-15
13:07 | 2025-03-15
13:00 | 2025-03-15
12:00 | 2025-03-15
11:34 | 2025-03-15
11:30 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24