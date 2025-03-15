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لبنان
عشرات الموقوفين في طرابلس.. هذه جنسياتهم
Lebanon 24
15-03-2025
|
13:43
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني ضمن
مدينة
طرابلس
خلال فترة شهر رمضان المبارك؛ أعطيت الأوامر لكافّة القطعات للعمل على تحديد أماكن وجود المطلوبين، وتوقيفهم.
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بين تواريخ 9 و12-3-2025 ضمنًا، نفّذت دوريّات شعبة المعلومات حواجز ومداهمات في أماكن وجود المطلوبين والمشبوهين أمنيًّا في ضمن
مدينة
طرابلس
، وذلك بجرائم: حيازة أسلحة حربية، وترويج مخدّرات، وسرقة، وسلب ونشل، بحيث أوقفت بنتيجتها 37 شخصًا، توزّعوا بين عدّة جنسيّات على الشكل الآتي:
من الجنسية اللبنانية (24 شخصًا)
من الجنسية
السورية
(11 شخصًا)
من الجنسية
الفلسطينية
(شخص واحد)
من الجنسية اليمنية (شخص واحد)
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المُختصّة بناء على إشارة
القضاء
المختص.
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