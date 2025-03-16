21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-5
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ذكرى كمال جنبلاط في المختارة اليوم.. والعنوان "صبرنا صمدنا وانتصرنا"
Lebanon 24
16-03-2025
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه الأنظار اليوم الى الاحتشاد الكبير المتوقع في المختارة في احتفال استثنائي الطابع لإحياء الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط بحيث يتوقع ان تتسم الكلمة التي سيلقيها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في المناسبة بأهمية بارزة نظراً إلى أهمية المحاور التي ستتناولها ان من حيث سقوط نظام الأسد وتوقيف
المتهم
باغتيال كمال جنبلاط وان من حيث الأوضاع المصيرية الدقيقة التي يجتازها دروز
سوريا
ولبنان في ظل تطورات الوضع الدراماتيكي في
سوريا
.
Advertisement
وهذه الذكرى ستشهد توافد حشود كبيرة إلى المختارة فيما سترصد أيضاً المشاركة السياسية فيها من محتلف الاتجاهات في البلاد نظراً إلى الأجواء المختلفة التي يعيشها لبنان منذ أشهر والتي تترك بصماتها على كل التحركات
الداخلية
.
وقد زار أمس وفد كبير من "تيار المستقبل" ضريح كمال جنبلاط في المختارة برئاسة النائبة بهية
الحريري
فيما اصدر الرئيس سعد
الحريري
بيانا في المناسبة قال فيه: "صحيح أن دماء كمال جنبلاط ورفيق
الحريري
جمعتنا، ولكن يبقى القاسم المشترك الأكبر بيننا هو السعي لتحقيق حلمهما بالعمل مع الجميع من أجل ربيع دائم".
وكتبت "الديار": عشية الاحتفال الذي يحمل عنوان "صبرنا صمدنا وانتصرنا" والذي ستتخلله كلمة "مفصلية تاريخية" لرئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وفق ما تقول اوساط اشتراكية ، يتطرق فيها الى التطورات المحلية والاقليمية كلها، من لبنان الى
سوريا
الى المخططات الاسرائيلية فالواقع الدرزي، زار وفد كبير من
تيار
المستقبل
ضريح كمال جنبلاط في المختارة برئاسة النائبة بهية
الحريري
.
ورأى أمين السرّ العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر، أن "ذكرى اغتيال المعلّم كمال جنبلاط، تتزامن مع الأحداث التي تحصل في جنوب
سوريا
، وتهدد الهوية القومية والهوية الوطنية لدروز
سوريا
، وهي نقيض تاريخهم النضالي وتشبثهم بأرضهم وأوطانهم، وهو ما يضع وليد جنبلاط مرّة جديدة أمام حتمية العمل على إفشال هذا المخطط".
وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، حذر ناصر من "الذهاب نحو أوهام إسرائيل بحماية الدروز"، معتبراً أن "الخطر الذي يتهدد مصير دروز
سوريا
نتيجة هذه الأحداث الأخيرة، لن يتوقف عن الواقع الدرزي في
سوريا
، بل يهدد مصير المنطقة،
لأن
مشروع تقسيم وتفتيت المنطقة هدف إسرائيل ثابت، وإن برز اليوم في الواجهة الواقع الدرزي".
وأكد أن "الموقف التاريخي لوليد جنبلاط لم يتغير، وهو رفضه لنظرية الأقليات والدولة الدرزية التي طالما دغدغت أحلام البعض، وهو (جنبلاط) يؤكد بذلك على الموقف التاريخي لكمال جنبلاط ولدارة المختارة التي لم تتخل يوماً عن هويتها ووطنيتها وعروبتها".
مواضيع ذات صلة
جنبلاط لمطلقي النار: لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 أذار لأن وجودكم مسيء للذكرى ولفكر كمال جنبلاط
Lebanon 24
جنبلاط لمطلقي النار: لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 أذار لأن وجودكم مسيء للذكرى ولفكر كمال جنبلاط
16/03/2025 08:04:41
16/03/2025 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل في ذكرى كمال جنبلاط: لتكن مناسبة لإحياء الروح الوطنية
Lebanon 24
شيخ العقل في ذكرى كمال جنبلاط: لتكن مناسبة لإحياء الروح الوطنية
16/03/2025 08:04:41
16/03/2025 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى كمال جنبلاط.. رسالة من سعد الحريري الى وليد جنبلاط
Lebanon 24
في ذكرى كمال جنبلاط.. رسالة من سعد الحريري الى وليد جنبلاط
16/03/2025 08:04:41
16/03/2025 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" مهنئاً بذكرى انتصار الثورة الايرانية: السند الحقيقي
Lebanon 24
"حزب الله" مهنئاً بذكرى انتصار الثورة الايرانية: السند الحقيقي
16/03/2025 08:04:41
16/03/2025 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون إلى باريس هذا الشهر وسلام إلى السعودية بعد الفطر.. مقترح أميركي لإيقاف مساعدات لبنان "تدريجياً"
Lebanon 24
عون إلى باريس هذا الشهر وسلام إلى السعودية بعد الفطر.. مقترح أميركي لإيقاف مساعدات لبنان "تدريجياً"
02:00 | 2025-03-16
16/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في شارع لبنانيّ.. إشكال يبدأ بـ"مزاح" وينتهي بإطلاق نار وجرحى!
Lebanon 24
في شارع لبنانيّ.. إشكال يبدأ بـ"مزاح" وينتهي بإطلاق نار وجرحى!
00:58 | 2025-03-16
16/03/2025 12:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوحة مستعدة للمساهمة في إعمار الجنوب.. "ساعدوا أنفسكم أولاً"
Lebanon 24
الدوحة مستعدة للمساهمة في إعمار الجنوب.. "ساعدوا أنفسكم أولاً"
00:19 | 2025-03-16
16/03/2025 12:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة هادئة لإدخال "الحزب" في التسوية
Lebanon 24
خطة هادئة لإدخال "الحزب" في التسوية
00:15 | 2025-03-16
16/03/2025 12:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
Lebanon 24
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
00:13 | 2025-03-16
16/03/2025 12:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد اعتزالها وغيابها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت بطلة "يوميات جميل وهناء" السورية نورمان أسعد (صورة)
Lebanon 24
بعد اعتزالها وغيابها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت بطلة "يوميات جميل وهناء" السورية نورمان أسعد (صورة)
04:14 | 2025-03-15
15/03/2025 04:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها
Lebanon 24
يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها
04:30 | 2025-03-15
15/03/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" اللبناني يكشف عن معاناته من مرض نادر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" اللبناني يكشف عن معاناته من مرض نادر.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2025-03-15
15/03/2025 05:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عقاري لافت في محيط الضاحية
Lebanon 24
أمر عقاري لافت في محيط الضاحية
03:15 | 2025-03-15
15/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
Lebanon 24
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
16:55 | 2025-03-15
15/03/2025 04:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-03-16
عون إلى باريس هذا الشهر وسلام إلى السعودية بعد الفطر.. مقترح أميركي لإيقاف مساعدات لبنان "تدريجياً"
00:58 | 2025-03-16
في شارع لبنانيّ.. إشكال يبدأ بـ"مزاح" وينتهي بإطلاق نار وجرحى!
00:19 | 2025-03-16
الدوحة مستعدة للمساهمة في إعمار الجنوب.. "ساعدوا أنفسكم أولاً"
00:15 | 2025-03-16
خطة هادئة لإدخال "الحزب" في التسوية
00:13 | 2025-03-16
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
00:11 | 2025-03-16
أوساط ديبلوماسيّة تحذر من النوايا الإسرائيليّة: لا تُفرّطوا بمزارع شبعا
فيديو
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
16/03/2025 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
Lebanon 24
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
02:00 | 2025-03-15
16/03/2025 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
16/03/2025 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24