الراعي: الشعب ينتظر من السلطة السياسية أن توفر السلام والعدالة والاستقرار

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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.وفي عظته، أكد الراعي أن الشعب اللبناني ينتظر من السلطة السياسية الحالية، التي نالت ثقة الشعب والدول والغربية، أن توفر والعدالة والاستقرار الأمني عبر مؤسسات الدولة النظامية والأمنية، مؤكداً على أهمية دور الكنيسة في هذا السياق.وأضاف: "لنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات، لكي يزيدنا الله إيمانًا وملجأً إليه، ملتمسين شفاءنا من خطايانا بنعمته، فالصوم هو زمن المصالحة مع الله والناس".