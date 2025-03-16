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لبنان

الراعي: الشعب ينتظر من السلطة السياسية أن توفر السلام والعدالة والاستقرار

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:39
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.

وفي عظته، أكد الراعي أن الشعب اللبناني ينتظر من السلطة السياسية الحالية، التي نالت ثقة الشعب والدول العربية والغربية، أن توفر السلام والعدالة والاستقرار الأمني عبر مؤسسات الدولة النظامية والأمنية، مؤكداً على أهمية دور الكنيسة في هذا السياق.
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وأضاف: "لنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات، لكي يزيدنا الله إيمانًا وملجأً إليه، ملتمسين شفاءنا من خطايانا بنعمته، فالصوم هو زمن المصالحة مع الله والناس".
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