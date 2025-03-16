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لبنان

خلف: على الحكومة أن توضح كيف ستطبّق بنود القسم

Lebanon 24
16-03-2025 | 06:00
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رأى النائب ملحم خلف أن "البيان الوزاري إنشائي فيما خطاب القسم رؤيوي، لذا على الحكومة أن توضح كيف ستطبّق بنود القسم مع تحديد الفترة الزمنية لإنجازها"، معتبرًا أنه على الحكومة أن "تكون متنبهة ليس سياسيًا وحسب إنما بهيكليتها وكينونتها لتعزيز الثقة لدى المواطن.
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ودعا في حديث إلى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كلّ لبنان"، إلى "العودة إلى الدولة الباسطة لسلطتها على كافة أراضيها"، مشدّدًا على أنه "لا يمكن بناء الدولة على التعطيل والمحاصصة".

وإذ تخوّف خلف من لعبة أمم قد تطال أمن لبنان وحدوده، أشار إلى أن "أمراء الحرب طُلب منهم وقف الحرب والانخراط في الدولة فدخلوا إليها بمنطق الأحزاب والمحاصصة".

وعن الخروقات الإسرائيلية المستمرّة، شدّد خلف على أن "الاحتلال مرفوض ولا يمكن أن نقبل به بأي شكل من الأشكال"، لافتًا إلى أن "الدول العظمى الراعية لاتفاق وقف النار ستسقط أمام ذاتها لما تحمل من قيم ديموقراطية".           

وعن التعيينات الإدارية، شدد خلف على أنها "يجب أن تستند إلى الكفاءات والإدارة ليست لتوزيع مناصب للقوى السياسية ولا يمكن للإدارة أن تكون مشوهة بالطائفية والمذهبية"، معتبرًا أن "هذه التعيينات افتقدت لمبدأ المداورة".
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