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لبنان

"حزب الله": نُدين العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن

Lebanon 24
16-03-2025 | 06:38
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صدر عن حزب الله بيان عن العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن، وجاء فيه:
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يُدين حزب الله العدوان الأميركي – البريطاني السافر على اليمن العزيز، الذي استهدف أحياءً سكنية في ‏العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء. ويأتي ‏هذا العدوان في محاولة يائسة لثني هذا الشعب الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني، ‏واستمرار ضغطه لرفع الحصار الجائر عن غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.‏

إنّ استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن يكشف مجدّداً عن الوجه الحقيقي والقبيح للإدارة ‏الأميركية، التي تُمارس الإرهاب والبلطجة بحق الشعوب المناهضة لسياستها الاستكبارية في المنطقة ‏والعالم. ويُعد هذا العدوان الهمجي جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، ويتلاقى ‏مع ما تتعرض له غزة ولبنان وسوريا والمنطقة من عدوان إسرائيلي بغطاء أميركي.‏

إن الشعب اليمني المقاوم، الذي سطّر بدماء شهدائه ملاحم بطولية في دعم القضية الفلسطينية ‏ومساندة غزة المحاصرة، وبمواقف قيادته الحكيمة والشجاعة، لن يتراجع أمام هذا العدوان الجبان، بل ‏سيواصل دوره المشرف في الدفاع عن قضايا الأمة، ولن يزيده ذلك إلا إصراراً وثباتاً رغم استمرار ‏الحصار الظالم عليه.‏

إننا في حزب الله، إذ نؤكد تضامننا الكامل مع اليمن العزيز الشجاع، قيادةً وشعباً، فإننا ندعو جميع ‏شعوب العالم الحرّة، وكل قوى المقاومة في منطقتنا والعالم، إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في ‏مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني الذي يستهدف دول وشعوب أمتنا. كما ندعو إلى رفع الصوت ‏عاليًا أمام الصمت العربي والدولي، وعجز المؤسسات الدولية المستسلمة للإدارة الأميركية الجائرة.‏
 
 
 
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