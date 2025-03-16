سلسلة لقاءات لوزيرة التربية تناولت شؤون القطاع

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اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، مع وزراء التربية السابقين: السيدة بهية الحريري، حسن منيمنة، مروان حمادة وعباس الحلبي، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، المستشار القانوني للوزيرة المحامي فهمي كرامي، وكان عرض للأوضاع التربوية والقضايا الملحة والإستراتيجية، وتم تبادل الرأي والخبرات حيال القضايا المطروحة كما الإفادة من خبرات الوزراء .اللقاء المفتوحوكانت كرامي عقدت اول لقاء مفتوح مع المعنيين والمهتمين بالشأن التربوي من داخل وخارجها ومن القطاعين التربويين الرسمي والخاص في منطقة بيروت، ورحبت بهم مشيرة إلى انها منذ تعيينها في منصبها تتلقى كما هائلا من الاتصالات والرسائل، لذلك خصصت ارقاما هاتفية لتلقي الشكاوى العائدة إلى مكتب الوزيرة سواء لجهة الرواتب والإنتاجية والشهادات أو بالنسبة لغيرها مما يتعلق بالمصادقات والمعادلات والخدمات التربوية، واكدت ان باب مفتوح المعنيين بالتربية للاطلاع على الأفكار والتطلعات وليس فقط على المشاكل.لقاءات رسميةفي مجال آخر، اجتمعت كرامي بوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، وتم البحث في البرامج المشتركة بين الوزارتين كما في تعزيز التعاون بينهما.كذلك اجتمعت بسفير ألمانيا كيرت جورج شتوكل شتيلفريد على رأس وفد كبير من السفارة، وتناول البحث تعزيز التعاون القائم ودعم التربية وتحديد اولويات . كما التقت مدير الوكالة الألمانية للتعاون الفني توماس مولر، وبحثت معه في المشاريع القائمة مع الوكالة والمراحل التي قطعتها ومنها بناء مدارس ممولة من الجانب الألماني.واجتمعت مع ممثل اليونيسف أخيل أيار، وتم البحث في المشاريع المشتركة وتعليم النازحين ودعم التربية من خلال البرامج المقررة. والتقت ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية ليفون أميرجانيان في زيارة تهنئة، وكانت مناسبة لعرض مجالات التعاون والتخطيط للمشاريع المستقبلية، وتسلمت منه دعوة لحضور يوم الفرنكوفونية في القصر الجمهوري.وشددت في كل لقاءاتها على العمل على تحقيق التوازن بين الاستجابةللأزمة التي يمر بها القطاع من جهة والتنمية من جهة أخرى، مؤكدة حق كل طفل بالتعليم ضمن القرارات السيادية للحكومة، واكدت العزم على تمهين التعليم واعتماد الرقمنة ومعالجة الفاقد التعليمي.الملفات التربويةواستهلت عملها بسلسلة من الاجتماعات الإدارية مع المديرين العامين في ، ومع مسؤولي وإداريي المركز التربوي للبحوث والإنماء،وكذلك الجامعة اللبنانية واساتذة الملاك والمتعاقدين في الجامعة والتعليم الثانوي والأساسي والمهني .وكشفت عن الاجتماعات المتواصلة مع الجهات المانحة، والتفاهم على اولويات والتجاوب من جانب المانحين لتلبية هذه الأولويات، والتعاون لتطوير المكننة والمعلوماتية والداتا، واشارت إلى أن في حاجة إلى التعاون مع المانحين لتنفيذ خطة في إعادة الإعمار وورشة تطوير المناهج.اعلاميونواجتمعت مع عدد من الإعلاميين المعنيين بالشأن التربوي من مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، في حضور المستشار القانوني للوزيرة، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. ورحبت بالإعلاميين معبرة عن قناعتها بدور الصحافة في نهضة الوطن وبأن الإعلام هو العين الساهرة على كل المجريات. كما أكدت على حق الجميع في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة الاستعداد لتوفير المعلومة اللازمة لعملهم بكل دقة وشفافية، سيما وان الرأي العام يتطلع إلى الحكومة بعين الامل وينتظر الإصلاح والإنقاذ. واجابت عن اسئلة الإعلاميين التي تناولت مختلف جوانب التربية بكل مديرياتها ومؤسساتها وتطلعاتها.