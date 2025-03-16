البطريرك يوحنا العاشر: لحكومةٍ تعمل يداً بيد مع رئيس الجمهورية للنهوض بلبنان

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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، الحكومة الدكتور متري، في المقر البطريركي في البلمند.وأجرى مع الحكومة جولة أفق تضمنت قضايا الساعة والوضع العام.وأعرب البطريرك عن أمله أن "تحمل الحكومة الجديدة للبنان"، وشدد على "أهمية دورها في التعاون مع رئيس الجمهورية للنهوض بالوطن والحفاظ على استقراره في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات".