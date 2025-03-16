Advertisement

لبنان

البطريرك يوحنا العاشر: لحكومةٍ تعمل يداً بيد مع رئيس الجمهورية للنهوض بلبنان

Lebanon 24
16-03-2025 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1334008-638777303479458201.png
Doc-P-1334008-638777303479458201.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، في المقر البطريركي في البلمند.
Advertisement

وأجرى مع نائب رئيس الحكومة جولة أفق تضمنت قضايا الساعة والوضع العام.

وأعرب البطريرك عن أمله أن "تحمل الحكومة الجديدة الخير للبنان"، وشدد على "أهمية دورها في التعاون مع رئيس الجمهورية للنهوض بالوطن والحفاظ على استقراره في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات".
مواضيع ذات صلة
البطريرك يوحنا العاشر ناقش مع وفد "القوات" الأوضاع في سوريا ولبنان
lebanon 24
16/03/2025 15:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي في افتتاح أعمال مجلس البطاركة الكاثوليك : لبنان يبدأ مرحلة جديدة وصعبة لأن أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قضية الإصلاحات وإعادة الاعمار والنهوض بالاقتصاد
lebanon 24
16/03/2025 15:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: أمام شخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قضية الإصلاحات والنهوض بالاقتصاد وإعادة ثقة المواطنين بالمصارف وعودة أموال المودعين
lebanon 24
16/03/2025 15:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية خلال لقائه وفدًا برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ورئيس مجلس الأعمال اللبناني: النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة ونحن عازمون على إعادة بناء الثقة مع الجميع
lebanon 24
16/03/2025 15:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:29 | 2025-03-16
09:03 | 2025-03-16
08:53 | 2025-03-16
08:34 | 2025-03-16
08:04 | 2025-03-16
07:59 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24