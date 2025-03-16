الكتائب في زحلة: لمشاركة فاعلة ومؤثرة في الاستحقاق البلدي

Advertisement

كشف رئيس اقليم زحلة الكتائبي وسام طراد ان "ما يكتب عن تحالفات بين الكتائب في زحلة وبين قوى أخرى في في الانتخابات البلدية هو كلام عار من الصحة من ناحية الاتصالات او اللقاءات او التحالفات على رغم انفتاح الكتائب على مختلف القوى في المدينة".و اكد ان "اقليم زحلة الكتائبي يستعد لهذا الاستحقاق على المستوى الحزبي الداخلي والشعبي في لمشاركة فاعلة ومؤثرة في الاستحقاق الانتخابي البلدي".و تمنى طراد على "التي ترى الكتائب في تنوعهم ونضالهم استمرارا للديموقراطية في لبنان، استقاء المعلومات الصحيحة التي تخص حزب الكتائب مباشرة من اقليم زحلة الكتائبي الذي كانت أبوابه وستبقى مشرعة لهم".