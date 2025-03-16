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لبنان

الكتائب في زحلة: لمشاركة فاعلة ومؤثرة في الاستحقاق البلدي

Lebanon 24
16-03-2025 | 08:04
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كشف رئيس اقليم زحلة الكتائبي وسام طراد ان "ما يكتب عن تحالفات بين الكتائب في زحلة وبين قوى أخرى في المدينة في الانتخابات البلدية هو كلام عار من الصحة من ناحية الاتصالات او اللقاءات او التحالفات على رغم انفتاح الكتائب على مختلف القوى في المدينة".
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و اكد ان "اقليم زحلة الكتائبي يستعد لهذا الاستحقاق على المستوى الحزبي الداخلي والشعبي في المدينة لمشاركة فاعلة ومؤثرة في الاستحقاق الانتخابي البلدي". 

و تمنى طراد على وسائل الإعلام "التي ترى الكتائب في تنوعهم ونضالهم استمرارا للديموقراطية في لبنان، استقاء المعلومات الصحيحة التي تخص حزب الكتائب مباشرة من اقليم زحلة الكتائبي الذي كانت أبوابه وستبقى مشرعة لهم".
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