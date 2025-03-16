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لبنان

اندلاع حريق في شقة سكنية في أبي سمراء

Lebanon 24
16-03-2025 | 08:34
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اندلع حريق في ستائر في إحدى الشقق السكنية بالقرب من حديقة الأطفال في منطقة أبي سمراء.
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