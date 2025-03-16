عبد المسيح: العدالة الأرضية تمت بزوال المجرم

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غرد أديب المسيح عبر حسابه على منصة "اكس":" ‏في ذكرى اغتـ.يال كمال جنبلاط، نستذكر رجلًا ترك بصمته في تاريخ بفكره ومواقفه وحزبه. اغتـ.ياله كان للفتنة في التي أودت بالكثير من الأبرياء نترحم عليهم أيضآ. لكن العدالة الأرضية تمت بزوال المجرم" .