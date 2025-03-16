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لبنان

عبد المسيح: العدالة الأرضية تمت بزوال المجرم

Lebanon 24
16-03-2025 | 10:59
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غرد النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": 
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" ‏في ذكرى اغتـ.يال كمال جنبلاط، نستذكر رجلًا ترك بصمته في تاريخ لبنان بفكره ومواقفه وحزبه. اغتـ.ياله كان بداية للفتنة في الجبل التي أودت بالكثير من الأبرياء الذين نترحم عليهم أيضآ. لكن العدالة الأرضية تمت بزوال المجرم" .
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