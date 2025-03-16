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لبنان

الصمد: لإجراء الإنتخابات البلديّة في مواعيدها

Lebanon 24
16-03-2025 | 11:20
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 أكد رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في تصريح، على وجوب "إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في مواعيدها من أجل تجديد الدم في البلديات بعد الأزمات المالية التي عانت منها في السنوات الأخيرة وأصابتها بشلل تام، وحيث تعتبر الإنتخابات المحلية الباب الرئيسي للخروج منها من أجل تحقيق التنمية المنشودة التي تحتاجها جميع البلديات والمناطق بلا استثناء، وخصوصاً أننا في بداية عهد رئاسي جديد وحكومة جديدة، وحفاظاً على اجراء الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة".
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وكان الصمد استقبل في منزله غب بلدة بخعون وفداً من الضباط المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي سلمه اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تسوية أوضاعهم، حيث طالبوا الصمد بمساعدتهم في إقراره، وقد وعدهم بإيلاء الموضوع إهتمامه. كما استقبل وفداً من بلدية قرحيا ورؤساء بلديات حاليين وسابقين ومخاتير وفاعليات ومواطنين بحثوا معه شؤوناً عامة وخاصة.
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