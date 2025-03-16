يروّجان المخدّرات ويقومان بتسهيل أعمال الدعارة.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية. توافرت حول نشاط مجهولَين بعمليّات ترويج المخدّرات في منطقة الضاحية الجنوبية، وتسهيل أعمال الدعارة وممارستها في محلّة ومحيطها.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلّة ، في أثناء ترويجهما المخدّرات، ويدعيان:ن. ح. (مواليد عام 2000، سوريّة)ع. ج. (مواليد عام 2002، سوري)بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات، وقد تبيّن أنّ المدعوّة ن. ح. مرتبطة بشبكة دعارة.أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المراجع المُختصّة، بناء على إشارة .