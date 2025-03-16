Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط: لنعمل معاً لأجل كل ما نادى به كمال جنبلاط

Lebanon 24
16-03-2025 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1334096-638777475468901126.jpg
Doc-P-1334096-638777475468901126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس":
Advertisement

"‏هو يوم الوفاء الكبير لشهيدنا الأكبر كمال جنبلاط، وللشهداء الذين قضوا بهذا اليوم الحزين منذ ٤٨ سنة، ولكل شهداء الوطن على مدى سنين الجرح اللبناني عسى أن نختم معاً كل الجراح.

كل التحية لكم يا أهل الوفاء، ولنعمل معاً لأجل كل ما نادى به كمال جنبلاط برؤيةٍ واعية مهما كانت التحديات".
مواضيع ذات صلة
طوني فرنجية في ذكرى كمال جنبلاط: ألف تحيّة لوليد جنبلاط الذي يلعب اليوم دور صمّام الأمان
lebanon 24
16/03/2025 21:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط: ما حدث في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرّف غوغائي يجعلني أقول بأنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جداً
lebanon 24
16/03/2025 21:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة
lebanon 24
16/03/2025 21:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: قضى شهيدا في سبيل الحرية والتحرر من السجن الكبير
lebanon 24
16/03/2025 21:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:24 | 2025-03-16
15:00 | 2025-03-16
14:53 | 2025-03-16
14:51 | 2025-03-16
14:50 | 2025-03-16
14:47 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24