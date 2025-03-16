تيمور جنبلاط: لنعمل معاً لأجل كل ما نادى به كمال جنبلاط

Advertisement

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور عبر حسابه على منصة "اكس":"‏هو يوم الوفاء الكبير لشهيدنا الأكبر كمال ، وللشهداء قضوا بهذا اليوم الحزين منذ ٤٨ سنة، ولكل على مدى سنين الجرح اللبناني عسى أن نختم معاً كل .كل التحية لكم يا أهل الوفاء، ولنعمل معاً لأجل كل ما نادى به كمال برؤيةٍ واعية مهما كانت التحديات".