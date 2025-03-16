الممثل اللبناني أنطوان كرباج في ذمة الله

أنطوان كرباج، ومسرحي لبناني ولد في بلدة زبوغة، سفح جبل صنين، لبنان، لأسره لبنانية فوالده هو شكري كرباج، ووالدته تدعى إيراساما كرم، وهو الشقيق الأكبر لأربعة شباب وفتاة. وقد تلقى علومه في المدرسة ، كما درس مادتي التاريخ والجغرافيا في دار المعلمين وتخرج من اليسوعية.

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ظهرت موهبته التمثيلية في سن التاسعة، عندما كان يؤلف (الإسكتشات) ويؤديها مع الجيران والأقارب في منزله. وفي أواخر الخمسينيات عند دراسته للتاريخ في جامعة القديس يوسف بالكلية الشرقية، بدأ نشاطه المسرحي على مسرح ، إلا أنه أول عمل مسرحي شارك فيه جديا كان في المغرب عبر مسرحية (أطلال وليل)، وبعدها تعاون مع (منير أبو دبس) حتى عام 1968 الذي انتقل فيه إلى الرحبانة، إلى جانب هذا فقد قدم من الأفلام من (غارو) عام 1965، وكذلك (سفر برلك) عام 1967، رغم كل هذا كانت بدايته في الدراما متأخرة حيث جاءت عام 1974 عبر مسلسل (البؤساء).

تزوج أنطوان من الشاعرة والصحافية والرسامة (لور غريب) عام 1966، ولديه منها ثلاثة أولاد هم: (وليد، رولا، مازن).

توفي الممثل اللبناني، أنطوان كرباج، اليوم الأحد، عن 90 عاماً، بعد صراع مع المرض ومعاناة من الالزهايمر.