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لبنان

في ساحة يارون.. درون معادية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المواطنين

Lebanon 24
16-03-2025 | 14:47
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ألقت مسيّرة معادية درون قنبلة صوتية عدد ٤ على بلدة كفركلا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وأطلقت طائرة ابتشي صاروخ عدد ٢ على بلدة كفركلا استهدفت أحد المنازل في محيط بوابة فاطمة.
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وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن طائرة درون معادية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين في ساحة بلدة يارون من دون وقوع اصابات.
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