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لبنان
في ساحة يارون.. درون معادية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المواطنين
Lebanon 24
16-03-2025
|
14:47
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ألقت مسيّرة معادية درون قنبلة صوتية عدد ٤ على بلدة كفركلا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وأطلقت طائرة ابتشي
صاروخ
عدد ٢ على بلدة كفركلا استهدفت أحد المنازل في محيط بوابة فاطمة.
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وأفاد
مندوب
"الوكالة
الوطنية
للاعلام" أن طائرة درون معادية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين في ساحة بلدة يارون من دون وقوع اصابات.
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