في ساحة يارون.. درون معادية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المواطنين

ألقت مسيّرة معادية درون قنبلة صوتية عدد ٤ على بلدة كفركلا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وأطلقت طائرة ابتشي عدد ٢ على بلدة كفركلا استهدفت أحد المنازل في محيط بوابة فاطمة.

Advertisement

وأفاد "الوكالة للاعلام" أن طائرة درون معادية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين في ساحة بلدة يارون من دون وقوع اصابات.