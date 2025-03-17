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لبنان

هل طلبت واشنطن من لبنان عقد سلام مع إسرائيل؟

Lebanon 24
17-03-2025 | 00:03
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كتب معروف الداعوق في" اللواء": الموقف الذي اعلنه المبعوث الرئاسي الاميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بترجيحه انضمام سوريا ولبنان إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل لاحقا، اعتبره البعض بأنه، يعبر عن موقف الادارة الاميركية الجديدة، التي تسعى لتوسعة اتفاقيات التطبيع الإسرائيلي التي بدأها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ولايته الاولى، مع  عدة دول عربية.
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وفي حين ينفي أي مسؤول لبناني علمه، بتلقي لبنان أي طلب اميركي بخصوص عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، لا يُسقط البعض من حساباته، بأن ما قاله ويتكوف بهذا الخصوص، ليس من بنات افكاره وبمبادرة شخصية منه، بل يعبر عن سياسة وموقف الادارة الاميركية، وهو يسعى للترويج لهذه السياسية، انطلاقا من موقعه ودوره لتحقيق هذا الهدف.  ولكن بالرغم من النفي اللبناني الرسمي بتلقّي أي طلب اميركي بخصوص عقد اتفاقية بين لبنان وإسرائيل، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار، ما يتردد من مواقف ومطالبات اميركية من لبنان، والانكباب على صياغة رد لبناني رسمي وموحد، يصدر عن مجلس الوزراء، يرفض هذا الطرح، والا تبقى الشكوك تراود اللبنانيين، بأن لبنان تبلغ بالفعل طلب  الادارة الاميركية، لعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل.   
 
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