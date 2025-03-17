هل طلبت واشنطن من لبنان عقد سلام مع إسرائيل؟

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": الذي اعلنه المبعوث الرئاسي الاميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بترجيحه انضمام ولبنان إلى اتفاقيات مع إسرائيل لاحقا، اعتبره بأنه، يعبر عن موقف الادارة الاميركية الجديدة، التي تسعى لتوسعة اتفاقيات التطبيع التي بدأها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ولايته الاولى، مع عدة دول عربية.وفي حين ينفي أي مسؤول لبناني علمه، بتلقي لبنان أي طلب اميركي بخصوص عقد سلام مع إسرائيل، لا يُسقط من حساباته، بأن ما قاله ويتكوف بهذا الخصوص، ليس من بنات افكاره وبمبادرة شخصية منه، بل يعبر عن سياسة وموقف الادارة الاميركية، وهو يسعى للترويج لهذه السياسية، انطلاقا من موقعه ودوره لتحقيق هذا الهدف. ولكن بالرغم من النفي اللبناني الرسمي بتلقّي أي طلب اميركي بخصوص عقد بين لبنان وإسرائيل، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار، ما يتردد من مواقف ومطالبات اميركية من لبنان، والانكباب على صياغة رد لبناني رسمي وموحد، يصدر عن مجلس الوزراء، يرفض هذا الطرح، والا تبقى الشكوك تراود اللبنانيين، بأن لبنان تبلغ بالفعل طلب الادارة الاميركية، لعقد سلام مع إسرائيل.