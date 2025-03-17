بشأن السوريين.. هذا ما فعله الأمن العام

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علم "" أنَّ الأمن العام يتابع جميع السوريين دخلوا إلى بهدف الإنتقال "ترانزيت" إلى .وتحدثت المعلومات عن أن الأمن العام يدقق في كافة بيانات السوريين الوافدين إلى مع التأكد من مسألة عبورهم عبر المعابر الحدودية وعدم مكوثهم داخل أكثر من 24 ساعة.وأشارت المصادر إلى أن الأمن العام يكثف إجراءاته عند المعابر المُختلفة، كما أن هناك عملٌ أمنيّ متواصل أساسه عدم التساهل مع أي مخالفة أو أمرٍ مشبوه.