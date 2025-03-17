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لبنان

بشأن السوريين.. هذا ما فعله الأمن العام

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-03-2025 | 03:15
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علم "لبنان24" أنَّ الأمن العام يتابع جميع السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بهدف الإنتقال "ترانزيت" إلى سوريا.
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وتحدثت المعلومات عن أن الأمن العام يدقق في كافة بيانات السوريين الوافدين إلى لبنان مع التأكد من مسألة عبورهم الأراضي اللبنانية عبر المعابر الحدودية وعدم مكوثهم داخل لبنان أكثر من 24 ساعة.
وأشارت المصادر إلى أن الأمن العام يكثف إجراءاته عند المعابر المُختلفة، كما أن هناك عملٌ أمنيّ متواصل أساسه عدم التساهل مع أي مخالفة أو أمرٍ مشبوه.



المصدر: لبنان 24
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