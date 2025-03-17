المفتي قبلان نعى أمين الفتوى صلاح رمضان

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نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان له اليوم " أمين الفتوى الحاج الأستاذ صلاح عن عمر ناهز التسعين عاماً قضاها في وطنه وشعبه وأخوته في الإفتاء الجعفري مواكباً مسيرة آية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان".هذا ويتقبل المفتي الجعفري الممتاز وآل التعازي بالفقيد الغالي في الزهراء – قاعة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان من الساعة الثانية لغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 21/03/2025.