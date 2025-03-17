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لبنان

المفتي قبلان نعى أمين الفتوى صلاح رمضان

Lebanon 24
17-03-2025 | 05:20
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نعى المفتي الجعفري الممتاز  الشيخ أحمد قبلان في بيان له اليوم " أمين الفتوى الحاج الأستاذ صلاح خليل رمضان عن عمر ناهز التسعين عاماً قضاها في خدمة وطنه وشعبه وأخوته في الإفتاء الجعفري مواكباً مسيرة سماحة آية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان".
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هذا ويتقبل المفتي الجعفري الممتاز وآل رمضان التعازي بالفقيد الغالي في مستشفى الزهراء – قاعة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان من الساعة الثانية لغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 21/03/2025.

 
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