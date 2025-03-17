نائب "الحزب" يحذّر الحكومة من التقاعس: المقاومة لن تُبقي الأمور على حالها!

Advertisement

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدين، من بلدة تولين، أن "العدو تفلت من كل الاتفاقيات ولا يعنيه التفاهم شيئًا، وهو إنما ينطلق في ذلك من مبدأ أن ميزان قد اختل لمصلحته ما يمنحه القدرة على العمل مطلق اليدين والقيام بما يريده وبما يستطيع عليه، لهذا يقوم بالاعتداءات يومياً إما من خلال تنفيذ الاستهداف للسيارات المدنية عبر المسيرات والتي ينتج عنها ارتقاء شهداء من المواطنين اللبنانيين، وإما من خلال الاعتداء بغارات الطيران الحربي التي تستهدف القرى".وشدد على ان "هذه الممارسات بما تمثله من عنف وإرهاب وعدوان على لبنان، إنما تشكل انتهاكاً للسيادة وللأرض وللاتفاقات والتفاهمات التي أًبرمت والتي يضربها عرض الحائط"، وأضاف: "هذا العدوان بالتأكيد لن يبقى ولن يستمر إلى الأبد، وهذه الممارسات بالحقيقة تستوجب على الدولة حماية أهلها وناسها وشعبها ومواطنيها، وتأمين الحماية لهم من خلال الطرق الدبلوماسية مع أصدقائهم وحلفائهم والمجتمع الدولي، وإذا لم يتحقق أثر لهذه العلاقات والدبلوماسية، فسيكون من حق شعبنا وأهلنا وناسنا أن تمارس ما تستطيع في مواجهة هذا العدو لوضع حد له ولممارساته، لأن بقاء هذه الاعتداءات اليومية التي يسقط فيها شهداء وتنتهك السيادة والأرض والاستقلال والكرامة هو أمر مرفوض، كما وأن الجيش اللبناني يرفضه وهو على استعداد للقيام بواجبه الوطني ومسؤوليته في حماية الناس والدفاع عن هذا الوطن".وتابع: "المقاومة لن تبقي الأمور على ما هي فيما لو تقاعست الحكومة ولم تقم بواجبها ومسؤوليتها ، وهذه المقاومة لن تسمح بترسيخ معادلات جديدة يريد أن يفرضها العدو على لبنان وعلى اللبنانيين وعلى أهلنا وعلى المقاومة، لذلك هذه فرصة للدولة وللحكومة وفي نهاية المطاف سيكون لها وقت، وسنجد فيما بعد ان المقاومة هي التي ستتصرف من خلال قيادتها وحكمة وشجاعة قيادتها وستقوم بمسؤوليتها وواجباتها في هذا البلد، وفي الوقت المناسب ".وانتقل عز الدين للحديث حول ما يثار في مسالة التطبيع مع العدو، فلفت إلى أن "العدو الصهيوني وبالتنسيق مع الأمريكي يعمل على جس النبض حول النقاط المحتلة والمختلف عليها عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وهو يريد أن يكون هناك تفاوض ولجان دبلوماسية وسياسية تجلس على طاولة واحدة للبحث فيها وليرى ما إذا كان التطبيع سيمر".وقال : "أمام هذه المحاولات، على الحكومة أن تقدم الموقف، ونحن ننصح بعدم الانزلاق إلى ما يريده العدو على الإطلاق حتى لا نصل في نهاية المرحلة لشيء من هذا التطبيع، وقبل أن يخرج العدو من هذه الأرض يجب أن تفرض الحكومة شروطها، وإلا فإن أي تفاوض في هذا السياق سيكون مدان ومورد تشكيك حتى لا نصل إلى ما لا تحمد عقباه".وتابع: "الإعمار أيضاً جزء لا يتجزأ من الإصلاح والإنقاذ، وكما أن من واجب الحكومة أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع الذي يعيشه لبنان ونخرج لبنان من هذه الأوضاع المتردية، يجب أن يكون الإعمار أيضاً جزء لا يتجزأ من مهمة الدولة ومسؤوليتها لأن هذا العدو هو الذي دمّر وقام بعدوانه وإجرامه وقتل الأبرياء واتركب الجرائم وهدم البيوت وجرف المزروعات ودمر البنى التحتية في بعض الأماكن، لا سيما من الناقورة إلى مزارع شبعا المحتلة، فالإعمار وإعادة الإعمار هو جزء لا يتجزأ من مهمة الحكومة التي التزمت ببيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه، ولا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها وواجبتها التي يجب أن تقوم بها".وختم عز الدين فأكد أنه "في الوقت الذي نقف فيه إلى جانب الحكومة ونضغط عليها من أجل أن تقوم بمسؤوليتها، إن حزب الله والمقاومة لن يتخلّيا عن إعادة الإعمار والبناء إذا قصّرت الحكومة في مكان ما، لأن هذا العهد قطعه شهيدنا الأسمى قبل استشهاده بأن ما دمره العدو سنعيده أجمل مما كان، وقد عاد وأكد عليه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم عندما قال أننا سنعيد البناء والإعمار جنباً إلى جنب مع الدولة وبالتنسيق والتكامل معها".