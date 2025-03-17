دمشق تدعو لبنان لمحاسبة الجناة بعد استهداف صحفيين بصواريخ

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دعت وزارة الإعلام لتحمل مسؤوليته ومحاسبة الجناة أطلقوا صواريخ على صحفيين، على الحدود .يأتي ذلك بعد تجدد الإشتباكات على الحدود، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات من الجانب السوري،حيث اتهمت "حزب الله" بأنّه وراء هذه الهجمات، نفى الحزب هذا الأمر.وقالت وزارة الإعلام السورية: "ندين استهداف لصحفيين بصواريخ أثناء عملهم قرب الحدود مع لبنان".أضافت:" ندعو لتحمل مسؤوليته ومحاسبة الجناة أطلقوا صواريخ على صحفيين".وأشارت وزارة الاعلام إلى انّ ارتكب أمس جريمة اختطاف وتصفية 3 من أفراد الجيش السوري.