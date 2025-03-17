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لبنان

دمشق تدعو لبنان لمحاسبة الجناة بعد استهداف صحفيين بصواريخ

Lebanon 24
17-03-2025 | 08:21
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دعت وزارة الإعلام السورية لبنان لتحمل مسؤوليته ومحاسبة الجناة الذين أطلقوا صواريخ على صحفيين، على الحدود اللبنانية السورية.
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يأتي ذلك بعد تجدد الإشتباكات على الحدود، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات من الجانب السوري،حيث اتهمت سوريا "حزب الله" بأنّه وراء هذه الهجمات، في حين نفى الحزب هذا الأمر.

وقالت وزارة الإعلام السورية: "ندين استهداف حزب الله لصحفيين بصواريخ أثناء عملهم قرب الحدود مع لبنان".

أضافت:" ندعو لبنان لتحمل مسؤوليته ومحاسبة الجناة الذين أطلقوا صواريخ على صحفيين".

وأشارت وزارة الاعلام السورية إلى انّ حزب الله ارتكب أمس جريمة اختطاف وتصفية 3 من أفراد الجيش السوري.
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