توقيف قاضٍ سابق ونقله إلى سجن في الاشرفية.. هذه هي تهمته

Advertisement

أصدر قاضي لدى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز بيار فرنسيس، مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ السابق عماد زين بجرم رشوة مالية خلال مركز قاضي تحقيق أوّل في .وفور صدور المذكرة، تم نقله من المباحث ، إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية. (الجديد)