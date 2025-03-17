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لبنان

توقيف قاضٍ سابق ونقله إلى سجن في الاشرفية.. هذه هي تهمته

Lebanon 24
17-03-2025 | 09:14
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أصدر قاضي التحقيق لدى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز القاضي بيار فرنسيس، مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ القاضي السابق عماد زين بجرم رشوة مالية خلال توليه مركز قاضي تحقيق أوّل في البقاع.
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وفور صدور المذكرة، تم نقله من المباحث المركزية، إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية. (الجديد)
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