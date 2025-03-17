سلام استقبل قائد الجيش في السرايا

استقبل رئيس الدكتور نواف سلام عصر اليوم في العماد رودولف هيكل في حضور الامين العام للدفاع اللواء محمد المصطفى، وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد، وكانت مناسبة هنأ الرئيس سلام العماد هيكل على .

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