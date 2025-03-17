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لبنان

سلام استقبل قائد الجيش في السرايا

Lebanon 24
17-03-2025 | 09:49
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في حضور الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد، وكانت مناسبة هنأ الرئيس سلام العماد هيكل على تعيينه.
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