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لبنان

جابر لبلاسخارت: المجتمع الدولي مطالب بمساعدة لبنان

Lebanon 24
17-03-2025 | 10:01
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أكد وزير المالية ياسين جابر أن "المجتمع الدولي مُطالب بمساعدة لبنان وخصوصاً المتضررين جراء الحرب، لأنه السبيل الاساس في تأمين استقرار مستدام".
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جاء ذلك خلال استقباله  منسقة مكتب الأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس بلاسخارت في مكتبه بالوزارة، الذي استُعرض فيه الاوضاع العامة خصوصاً في الجنوب وخطوات تطبيق القرار الدولي 1701 ، إضافة إلى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في أكثر من مجال.

وتطرق النقاش إلى الإصلاحات التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية، بحيث اعتبرت بلاسخارت "ان لبنان أمام فرصة وتحدٍ ان يقدم تجربة ناجحة في هذا الشأن لكسب دعم المجتمع الدولي".
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