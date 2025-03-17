جابر لبلاسخارت: المجتمع الدولي مطالب بمساعدة لبنان

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أكد وزير ياسين جابر أن "المجتمع الدولي مُطالب بمساعدة وخصوصاً المتضررين جراء الحرب، لأنه السبيل في تأمين استقرار مستدام".جاء ذلك خلال استقباله منسقة مكتب في السيدة جينين هينيس بلاسخارت في مكتبه بالوزارة، الذي استُعرض فيه الاوضاع العامة خصوصاً في الجنوب وخطوات تطبيق الدولي 1701 ، إضافة إلى التعاون القائم بين والأمم المتحدة في أكثر من مجال.وتطرق إلى الإصلاحات التي تسعى إليها الحكومة ووزارة ، بحيث اعتبرت بلاسخارت "ان أمام فرصة وتحدٍ ان يقدم تجربة ناجحة في هذا الشأن لكسب دعم المجتمع الدولي".