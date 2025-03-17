ميشال عون: لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ الخطوات المناسبة

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إعتبر الرئيس ميشال عون أن "لبنان اليوم معرّض لخطر متأتٍ من تحديات ثلاثة".وقال في بيان: "أولاً، تمادي إسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكها للسيادة من دون أي رادع، وسقوط الشهداء والضحايا يومياً في قراهم وأراضيهم، رغم ترتيبات وقف إطلاق النار ذات الصلة بتطبيق 1701" .وأضاف: "ثانياً، تفلّت الحدود البرية مع سوريا واستباحتها من قبل جماعات متعددة الانتماءات في تهريب وعبور غير شرعي، وحوادث متكرّرة ومتصاعدة، ومواجهات مسلّحة واعتداءات طالت قرى وبلدات على الحدود الشرقية والشمالية وصلت الى حد اختطاف وقتل وذبح مواطنين لبنانيين. وما النداءات والتحذيرات الصادرة عن الأهالي والمسؤولين المحليّين في تلك المناطق سوى إنذارات وإشارات للأعظم الآتي".وتابع: "ثالثاً، تزايد أعداد النازحين السوريين من دون وجود أي خطة أو افق، لبناني أو دولي، واضح لمعالجة قضيتهم، على الرغم من المتغيرات السياسية المستجدة في سوريا وانتفاء أي مبرّر كان يُدَّعى لعدم عودتهم، أضف الى ذلك موجات النزوح الجديدة في الفترة الأخيرة".واعتبر أن "المطلوب اليوم من المسؤولين، المبادرة الفورية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة الوطن والمواطنين، وتحمّل المسؤولية التاريخية لمواجهه التحديات المصيرية المحدقة بلبنان".وختم: "كل هذه الأحداث تستوجب انعقاد المجلس للدفاع لاتخاذ الخطوات المناسبة لمجابهة الأخطار المهدّدة لأمن وسلامة الوطن، وهذا واجب وليس خياراً لمن هم في موقع المسؤولية. ولا يظننّ أحد من أبناء هذا الوطن، أنه سيكون بمنأى عن تداعيات هذه الأخطار، فالوطن واحد، وما يطال جنوبه او شماله أو شرقه يطاله كلّه ويطال قلبه، فلا تستخفوا ولا تستهينوا".