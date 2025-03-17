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لبنان

في الدكوانة وجونية وعرمون.. صورٌ تكشف ما تم ضبطه

Lebanon 24
17-03-2025 | 10:17
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ضبط جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، كميات من المعسّل المهرّب والمزوّر، والسجائر المهرّبة، والسجائر الإلكترونية، والتنباك العجمي والسيجار، نتيجة عمليات دهم في الدكوانة وجونية وعرمون.
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وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
 
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