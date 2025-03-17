في الدكوانة وجونية وعرمون.. صورٌ تكشف ما تم ضبطه

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ضبط جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، كميات من المعسّل المهرّب والمزوّر، والسجائر المهرّبة، والسجائر الإلكترونية، والتنباك العجمي والسيجار، نتيجة دهم في الدكوانة وجونية وعرمون.وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.