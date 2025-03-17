الحاج حسن ينفي مسؤولية "الحزب" عن أحداث الحدود اللبنانية - السورية

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نفى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، الدكتور حسين الحاج حسن، مسؤولية حزب الله عمّا يجري على الحدود - ، مؤكداً أن الأحداث هناك ناتجة عن اعتداءات مسلحين على المواطنين اللبنانيين. وشدد على ضرورة تدخل الدولة لحماية هؤلاء المواطنين من القصف والقتل.وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أوضح الحاج حسن أن المسلحين قُتلوا كانوا داخل الأراضي ، وفقاً لبيان الجيش اللبناني، نافياً الادعاءات حول دخول لبنانيين إلى الأراضي .وأشار إلى أن ما يقوم به الأهالي في البلدات الحدودية الشمالية الشرقية هو دفاع عن النفس، مؤكدًا ضرورة وقف هذه الاعتداءات بسرعة.وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لفت الحاج حسن إلى أن الجهود الدبلوماسية والسياسية لم تحقق نتائج ملموسة، داعيًا إلى تكثيف الضغوط لوقف العمليات الإسرائيلية ضد لبنان، ومعربًا عن أمله في نجاح الجيش اللبناني في احتواء الوضع على الحدود.