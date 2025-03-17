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لبنان

الحاج حسن ينفي مسؤولية "الحزب" عن أحداث الحدود اللبنانية - السورية

Lebanon 24
17-03-2025 | 11:09
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نفى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، النائب الدكتور حسين الحاج حسن، مسؤولية حزب الله عمّا يجري على الحدود اللبنانية - السورية، مؤكداً أن الأحداث هناك ناتجة عن اعتداءات مسلحين على المواطنين اللبنانيين. وشدد على ضرورة تدخل الدولة اللبنانية لحماية هؤلاء المواطنين من القصف والقتل.  
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أوضح الحاج حسن أن المسلحين الذين قُتلوا كانوا داخل الأراضي اللبنانية، وفقاً لبيان الجيش اللبناني، نافياً الادعاءات حول دخول لبنانيين إلى الأراضي السورية.  

وأشار إلى أن ما يقوم به الأهالي في البلدات الحدودية الشمالية الشرقية هو دفاع عن النفس، مؤكدًا ضرورة وقف هذه الاعتداءات بسرعة.  

وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لفت الحاج حسن إلى أن الجهود الدبلوماسية والسياسية لم تحقق نتائج ملموسة، داعيًا إلى تكثيف الضغوط الدولية لوقف العمليات الإسرائيلية ضد لبنان، ومعربًا عن أمله في نجاح الجيش اللبناني في احتواء الوضع على الحدود.
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