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لبنان

السيد عرضت مع غراندي اهمية الاتفاق على خطّة لعودة النازحين السوريين محدّدة التكلفة

Lebanon 24
17-03-2025 | 13:20
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إجتمعت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد بالمفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بحضور وزير الخارجية يوسف رجّي، قبيل الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر التاسع من أجل مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل.
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وتركز النقاش خلال الاجتماع، حول أهمية "الاتفاق على خطّة عودة للنازحين السوريين محدّدة التكلفة مع جدول زمني واضح، خاصةً وأن استطلاعا حديثا أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أظهَرَ أن حوالى 400 ألف سوري مستعدون للعودة إلى سوريا خلال الأشهر ال 12 المقبلة إذا ما تمّ تقديم الموارد المالية والدعم اللازمان لهم".

بالإضافة إلى ذلك، دار نقاشٌ حول كيفيّة إدارة البيانات المتعلّقة بعملية عودة النازحين، حيث أكّد غراندي على إلتزامه بالتعاون مع لبنان على هذا الصعيد.
(الوكالة الوطنية)
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