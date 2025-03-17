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لبنان

خلال 24 ساعة.. إليكم حصيلة قتلى الجيش السوري في الاشتباكات على الحدود

Lebanon 24
17-03-2025 | 14:05
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أعلن "تلفزيون سوريا" عن مقتل 10 عناصر من الجيش السوري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الاشتباكات الدائرة على الحدود السورية اللبنانية.
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وأكد مقتل 5 عناصر من الجيش السوري على الأقل خلال الاشتباكات الدائرة اليوم الاثنين، على الحدود السورية اللبنانية.
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